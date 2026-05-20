素晴らしい景色の場所はと聞かれ、日本とイタリアの見どころてんこ盛りの国土に思いを馳せるマリさん。それとは別に、行ったことがないのに、見せられた写真だけで感動した国もあるそうで――（文・写真＝ヤマザキマリ）【写真】マリさん撮影。山頂部に雪を被った富士山は美しく…* * * * * * *美しい景色今まで訪ねたなかで、ここは素晴らしい景色だと感じた場所はどこですか、などと聞かれると迷ってしまうが、この時季、東京の