骨折しないためには、転ばない環境を整えることも大切です。とくに注意したいのが、一日の長い時間を過ごす自宅での事故。安全な住まいをつくるヒントを専門家に聞きました（構成：村瀬素子）家での「つまずく」「滑る」「よろける」を減らすポイントは？* * * * * * *つまずきに繋がる複数の要因高齢者の転倒・転落による事故は、交通事故よりも多く、そのうち6割近くが自宅など家の中で発生しています。なぜ住み慣れた場所でその