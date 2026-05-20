人工知能（AI）の波が世界的に大きなうねりとなり、演算能力は今や極めて重要な基礎生産力になろうとしている。演算能力とは、つまるところ電力だ。グリーンで集約的かつ持続可能な演算能力発展の道を歩むため、中国の演算能力インフラ企業は新境地を開拓し、演算能力センターを海の中に建設した。上海臨港エリアの小洋山以東に広がる東中国海の海上に、海面からの高さが20メートルを超える海上プラットフォームがあり、非常に目を