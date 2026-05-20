中国税関総署はこのほど、新たに改訂された『中華人民共和国税関輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法』を発表しました。今年12月の施行を予定しています。化粧品の輸出入は中国の貿易における重要な分野です。2025年の全国の化粧品輸出入総額は前年比2．7％増の1716億1000万元（約4兆102億円）に達しました。うち輸入は1156億9000万元（約2兆7000億円）、輸出は559億2000万元（約1兆3000億円）でした。輸入面では、新規定に基づき、5