ガソリンスタンドの屋根と床に隠された秘密とは？2026年5月現在、ガソリン価格やエネルギー事情に関するニュースが続くなかでも、クルマを使う人にとってガソリンスタンドは変わらず身近な存在です。セルフ式スタンドもすっかり定着し、給油作業を自分で行う光景は日常になりました。【画像】これが「平らな屋根」です！ 画像を見る！（30枚以上）しかし、普段なにげなく利用しているスタンドには、実は安全や環境を守るため