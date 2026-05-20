「スターバックス」は、5月27日（水）から、バナナ果肉の甘さと、コーヒーの香りが重なる「バナナ アフォガート フラペチーノ」を全国の店舗で発売する（一部店舗を除く）。【写真】モバイルオーダーには「バナナ アフォガート フラペチーノ エスプレッソショット追加」が登場■“とろける時間への逃避行”がテーマ今回発売される「バナナ アフォガート フラペチーノ」は、日本上陸30周年を迎える今年、「コーヒーって、飲みも