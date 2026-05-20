他人名義の預貯金通帳などを利用し、金融機関で現金の払い戻しを申込み、４０００円をだまし取ったとして、山形県天童市に住む６３歳の無職の男が逮捕されました。 有印私文書偽造・同行使と詐欺の疑いで逮捕されたのは、天童市柏木町に住む無職の６３歳の男です。 警察によりますと、男は今年３月２７日、天童市内の金融機関で、対応した金融機関の職員に対し、他人名義の預貯金通帳とこの通帳の名義人の氏名などを記載した払