◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦で今季初めての1試合複数本塁打を放った。要所で効果的な一打を放った。初回、先頭打者として二塁打を放った大谷翔平を三塁に置いた場面で回ってきた第1打席。パドレス先発・キャニングの96.1マイル（約154.6キロ）の直球を捉えると、打球は左翼席へ。打球速度10