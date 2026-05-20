熊本市の鶴屋で南国気分を味わえるイベント「ハワイアン＆リゾートフェア」が20日から始まりました。20日から始まった「ハワイアン＆リゾートフェア」はハワイ独特の商品のほか、全国各地からリゾートグッズやハワイアングルメを提供する25の店が並んでいます。 ハワイ・オアフ島で人気のプレートランチ店「パイオニアサルーン」からは現地で1番人気だというマグロバーガーが出品