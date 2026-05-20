TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが20日に更新され、新たなイラストが公開された。これで22日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、主人公・乃木憂助（堺雅人）の上司で丸菱商事エネルギー事業部部長・宇佐美（市川猿弥）と思しきイラスト。前作では、部下の乃木は会社の