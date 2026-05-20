楊双子さん（左）と翻訳者（ブッカー賞財団提供・中央通信社＝共同）【ロンドン共同】世界的に権威のある英国の文学賞「ブッカー賞」の翻訳書部門「国際ブッカー賞」が19日発表され、台湾の作家楊双子さんの「台湾漫遊録」（邦題「台湾漫遊鉄道のふたり」）が選ばれた。日本統治下の台湾が舞台の作品。中国語から翻訳された作品の受賞は初めて。