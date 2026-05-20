借金の返済を求められ、口論になった知人を車でひいて殺害しようとしたとして、会社役員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、会社役員の平田尚人容疑者は13日、東京・千代田区の路上で、知人男性を車でひき殺害しようとした疑いがもたれています。男性は、頭を打つなどして全治1週間のケガをしました。平田容疑者は男性に100万円の借金があり、返済を求められると口論となり、自身の車に乗り込むと、車の前に立ちふさがった