女優の濱田めぐみ、笹本玲奈、朝夏まなとが２０日、大阪・梅田芸術劇場で、ミュージカル「メリー・ポピンズ」大阪公演に向け、取材会に出席した。互いのメリーにキャッチコピーをつけることになり、朝夏は「玲奈ちゃんはラブリーメリー。めぐさんは『会長』。スーパーパーフェクトメリーです」と、にっこり。笹本は「めぐさんはみんなの母。聖母です。まーちゃん（朝夏）はスターメリー。大階段を下りてくる時に羽根が見える」