元メジャーリーガーで野球解説者・マック鈴木氏（５０）の妻でお笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（５０）が、３人の子どものおもちゃを”だんしゃり”した際に起きた感動のエピソードを明かした。小原は１９日までに自身のアメーバオフィシャルブログを「玩具の断捨離をしました、感動しました、、、、」のタイトルで更新。絵文字を交えながら「先日兄弟の玩具の断捨離をしました！」と報告し、「まあーーーー、てんや