巨人は１９日のヤクルト戦（いわき）に２―０で勝利。先発・戸郷が７回無失点の好投で待望の今季初勝利を挙げ、チームは２年ぶりの７連勝を飾った。連勝が始まった１０日の中日戦（バンテリンＤ）は９―４だったが、次戦からの６連勝は６試合連続２点差以内の接戦。安定感抜群のリリーフ陣の奮闘が光る。７連勝中の救援防御率は驚異の０・７６。のべ２８投手がリリーフ登板し、計２３回２／３で２失点とほぼ完璧な継投が続い