バスケットボールＢリーグのレバンガ北海道は２０日、日本代表ＳＧ富永啓生と２０２８―２９年シーズンまで契約継続することを“発表”した。入団会見時に契約年数を公表していたが、クラブは「昨年実施した入団会見時に４年契約の締結を発表させていただいておりますが、富永選手の新シーズンに向けたコメントとともに、改めまして２０２８―２９シーズンまでとなる契約継続をお知らせいたします」と改めて４年契約であること