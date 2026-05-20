日本時間２４日未明に発表されるカンヌ国際映画祭（フランス）の最高賞パルムドールを巡り、予測市場では３作品が接戦の構図となっている。オンラインで政治や経済、文化、スポーツ、軍事行動までさまざまな事象を賭けの対象とする予測市場。「世界最大」をうたうポリマーケットではカンヌのパルムドール受賞作について、２０日午前９時の時点で「Ｍｉｎоｔａｕｒ」が２８％でトップ、２７％の「Ｆａｔｈｅｒｌａｎｄ」がこれ