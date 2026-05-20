人手不足などで交通インフラの維持が厳しさを増す中、公共交通のあり方について検討する会議が開かれ、人材確保などに取り組む計画が示されました。 鹿児島市で開かれた会議には、県や鹿児島市、県バス協会、県タクシー協会などからおよそ20人が出席しました。 鹿児島市交通局によりますと、市営バスでは、運転手不足が理由で去年7月から、7路線22便の減便となっています。 このことなどから路線維持に必要な人材確保