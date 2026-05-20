20日午前11時46分ごろ最大震度５強の地震がありました。 鹿児島県内では、最大震度５強を奄美地方で観測しています。 震源は沖縄本島近海で震源の深さは約50キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されています。 各地の震度は、 震度５強が与論町、 震度５弱が知名町、 震度４が天城町、和泊町、 震度３が徳之島町、伊仙町、瀬戸内町、 震度２が奄美市、喜界町、 震度１が