コリコリ食感のきくらげに、とろっと甘い焼きねぎ。中国料理研究家・酒徒さんイチ押しの『ねぎ炒め』は、地味な見た目なのに、驚くほど箸が止まらなくなる一皿です。しっかり焼き色をつけたねぎとしょうゆの香ばしさが食欲をそそる。くたっとしたねぎと、コリコリのきくらげの対照的な食感にハマります。とろりとからむあんも絶品！＞＞ 茹でるだけで驚くほど旨い『きくらげの辛子だれ』のレシピもチェック！『きくらげのねぎ炒