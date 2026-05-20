円高主導でドル円はやや軟調地合い、介入警戒など重石か＝東京為替前場概況 20日午前の東京市場でドル円は159.10円前後から158.85円前後までドル安円高となった。ユーロドルが1.1610ドル台から1.1594ドルを付けるなど、ドル自体は堅調。ドルインデックスも99.41前後と昨日高値圏まで上昇する動きを見せており、ドル円の下げは円高主導とみられる。昨日の日米財務相の発言が円買いを誘っている。米国のベッセント財務長