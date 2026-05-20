米株価指数先物下げ拡大、米イラン軍事衝突懸念 東京時間12:19現在 ダウ平均先物JUN 26月限49311.00（-148.00-0.30%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7360.00（-18.00-0.24%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28859.00（-65.25-0.23%） 米株先物は下げ幅を拡大、WSJによると米国とイスラエルは早ければ来週にもイラン攻撃を実施する可能性があるという。戦争長期化に伴う原油高でインフレ加速が懸念される。