１９日、試合前に記念撮影する中国代表チーム。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）【新華社ジッダ5月20日】アジアサッカー連盟（AFC）が主催するU-17（17歳以下）アジア・カップは19日、サウジアラビアのジッダで準決勝が行われ、中国がオーストラリアを2-0で下し、22年ぶりに決勝に進んだ。１９日、試合前に国歌を斉唱する中国代表チーム。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）１９日、ゴールを決め喜ぶ中国の謝晋（しゃ・しん、右端）