中国国営の中央テレビは、習近平国家主席とロシアのプーチン大統領との首脳会談が北京の人民大会堂で始まったと報じました。【写真を見る】【速報】中ロ首脳会談はじまるイランやウクライナ情勢めぐり意見交換か習近平国家主席は先週、アメリカのトランプ大統領と会談を行ったばかりで、これを受けて、イランやウクライナ情勢についても意見交換が行われるものとみられます。また、ロシアは中国にとって最大の原油輸入先でもある