ソロ活動をスタートして今年で25周年を迎える・HYDEの最新アルバム『JEKYLL』が、20日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間1.3万PT（13,430PT）を記録。自身初の1位を獲得した。【動画】HYDE『JEKYLL』収録「THE ABYSS」MV同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも自身初の1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算