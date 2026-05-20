うどん店・丸亀製麺は20日、「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン」として、27〜29日の3日間限定で、うどん「並」サイズを注文すると、希望者は無料で「大」サイズに麺を増量して提供すると発表した。【写真】これも「大」が「並」と同じ値段!?すぐにでも食べたい丸亀製麺の『明太クリームうどん』同店は「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ」と題し、“おせっかい”な企画を実施。5月か