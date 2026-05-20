シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）が19日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。出産の際に病院に持ち込んだ意外なグッズを明かした。MCのお笑いタレントの横澤夏子が「生む時に病院に持って行って良かったものとかありますか？」と聞くと、加藤は「私は美顔器」と回答した。横澤とタレントの藤本美貴は「ええー！」とびっくり。横澤は「やる暇あります？」と質問した。加藤は「普段