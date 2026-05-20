G7＝主要7か国の財務相・中央銀行総裁会議が閉幕し、中東情勢を受けた世界経済などについて共同声明が発表されました。G7会合は19日までの2日間、フランス・パリで開かれ、日本からは片山財務相と日銀の植田総裁が出席しました。共同声明では、中東情勢を受けて世界経済の不確実性が成長やインフレへのリスクを高めているとし、「自由で安全なホルムズ海峡の通航の迅速な回復と持続的な紛争の解決が不可欠」「世界の成長と金融市場