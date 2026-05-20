警察と消防によりますと、午前8時半ごろ、広島県廿日市市宮島町で「霊火堂が燃えている」と通報がありました。現在のところ、けが人は確認されていません。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、霊火堂は全焼しました。この霊火堂には、「消えずの火」があり、空海が修行で灯した護摩の火が1200年以上、燃え続けているといわれています。