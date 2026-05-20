俳優の本木雅弘（60）が主演する映画「黒牢城」（監督黒沢清）が19日（日本時間20日）、南仏で開催中の第79回カンヌ映画祭カンヌ・プレミア部門で公式上映された。本木、黒沢監督の他、菅田将暉（33）、青木崇高（46）、「SnowMan」宮舘涼太（33）ら出演者がタキシード姿で出席。上映後には、1000人の観客からスタンディングオベーションを受けた。映画は戦国時代を舞台にしたミステリー。織田信長に背き「戦国一の卑怯者（