全焼した大聖院の霊火堂＝20日午後1時39分、広島県廿日市市（共同通信社ヘリから）20日午前8時半ごろ、広島県廿日市市宮島町の弥山頂上付近にあり、「消えずの火」で知られる大聖院の霊火堂が燃えている、と大聖院関係者から119番があった。火は約2時間後に鎮圧されたが、霊火堂は全焼し、周辺の樹木に延焼した。宮島観光協会によると、火災の影響で弥山は登山規制され、ロープウエーも運行を休止した。大聖院の公式サイトな