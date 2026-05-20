今回は、妻に家を追い出された夫が、隣人に忠告されたエピソードを紹介します。結婚記念日に…「俺の転勤を機に、妻と地方に引っ越しました。妻は引っ越しを機に専業主婦になりましたが、家事がちゃんとできておらず、俺が文句を言うと、むすっとしてきます。そんなある日、結婚記念日に妻と外食することになっていました。しかし家を出る直前になり、妻が掃除をしていなかったことが判明したんです。そこで思わず妻に『専業主婦な