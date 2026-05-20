レバンガ北海道は5月20日、富永啓生との契約継続を発表した。 現在25歳の富永は、188センチ85キロのシューティングガード。桜丘卒業後にアメリカへ渡り、レンジャー・カレッジ、ネブラスカ大学でプレーした。Gリーグのインディアナ・マッドアンツでプロキャリアを始め、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」に4年契約で北海道へ加入。レギュラーシーズン全60試合