5月19日（現地時間18日）。ニューオーリンズ・ペリカンズは、次期ヘッドコーチ（HC）にジャマール・モーズリーが就任したと発表した。 今シーズンのペリカンズは、ウェスタン・カンファレンス11位の26勝56敗へ低迷し、2シーズン連続してプレーオフから遠ざかった。チームは序盤にウィリー・グリーンHCを解任し、アソシエイトHCのジェーム