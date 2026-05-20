NHK連続テレビ小説『風、薫る』第38話では、引き続き、「患者の気持ち」がひとつのテーマになっていく。 参考：『風、薫る』第39話、寛太（藤原季節）が再登場直美（上坂樹里）の前に現れる 和泉家侯爵夫人の千佳子（仲間由紀恵）の病室にはこの日も夫の元彦（谷田歩）と息子の行彦（荒井啓志）の姿が。ちょうど回診に訪れた医師の今井（古川雄大）らは「我々の仕事ぶりを見ていただくいい機会だ」と家族も含めて、