開催：2026.5.20 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 0 - 10 [レンジャーズ] MLBの試合が20日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとレンジャーズが対戦した。 ロッキーズの先発投手はサムエル・ペラルタ、対するレンジャーズの先発投手はタイラー・アレクサンダーで試合は開始した。 1回表、5番 エセケル・デュラン 2球目を打