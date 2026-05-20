ニューヨーク・ニックス vs クリーブランド・キャバリアーズ 日付：2026年5月20日（水） 開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York） 最終スコア：ニューヨーク・ニックス 115 - 104 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのニューヨーク・ニックス対クリーブランド・キャバリアーズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York