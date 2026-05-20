18日（日本時間19日）の敵地パドレス戦に先発登板し、今季4敗目（3勝）を喫したドジャースの山本由伸投手。米地元メディア『ドジャース・ウェイ』は同日、「山本をそろそろ心配すべきなのか」と題し、記事を公開。エースの状態を案じた。 ■「目立たない弱点となっている」 山本はパドレス戦で7回3安打1失点の好投。しかし、チームは0－1で敗れ、山本も今季4敗目を喫した。打線の援護に恵まれな