ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は19日（日本時間20日）、米スポーツ専門メディア『Bleacher Report』で自身が司会を務めるポッドキャスト番組「On Base with Mookie Betts」に出演。エンゼルスのジョー・アデル外野手をゲストに迎え、お互いの共通点でもある大谷翔平投手について語った。 ■「必ず見つけて形にする」 「On Base with Mookie Betts」に出演したベッツが、アデルに大谷やマ