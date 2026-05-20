五島市のシンボル鬼岳で恒例のバラモン凧揚げ大会が開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。 風に乗って空高く舞い上がる「バラモン凧」。 大会には市民や観光客など約3500人が訪れました。 『バラモン』は五島の方言で “荒々しくむこう見ず” という意味があり、子や孫の健やかな成長を願うとともに魔除けとして家に飾る風習があります。 （徳島から） 「綺麗。(こんなに)にぎやかな派手な凧