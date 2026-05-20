来年春に卒業する高校生たちが、人吉観光の一つ「球磨川くだり」を楽しみました。 【写真を見る】卒業前に人吉の魅力を五感で刻む！ 地元の高校生33人が「球磨川くだり」堪能熊本 高校卒業後は県外に出る生徒も多いことから、人吉市の第三セクターが卒業前の思い出にしてもらおうと、人吉・球磨の4つの高校の3年生を招待しています。 ほとんどが初体験 19日は、球磨工業高校機械科の3年生が急流下りを体験しました。