22日から熊本県玉名市で始まる「花しょうぶまつり」を前に地元の高校生が、19日、花しょうぶの箱庭を玉名市役所に設置しました。箱庭づくりをしたのは、熊本県立北稜高校、造園同好会の生徒5人です。造園を通して地域を盛り上げようと、花しょうぶまつりの時期にあわせて毎年、制作しています。生徒たちはしょうぶのほか、マツやアジサイなど20種類の植物と砂利などの資材を玉名市役所の正面玄関に運び込み、およそ1時間をかけて幅