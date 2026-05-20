9人組グループ・超特急の最新シングル「ガチ夢中！」が、20日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、2024年11月18日付での「AwA AwA」以来、自身通算2作目の1位を獲得した。【動画】超特急「ガチ夢中！」ミュージックビデオ週間ポイントは47.6万PT（476,042PT）で、昨年9月に発売の「NINE LIVES」（2025年10月6日付、309,610PT）を上回る自己最高。通算2作目の週間ポイント30万PT超えとなった。本作は