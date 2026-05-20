元モーニング娘。でタレントの後藤真希（４０）が２０日、都内で自身がプロデュースするスキンケアブランド「Ｒａｌｌ．＋ラルプラス」のブランドローンチ発表会に登壇した。スキンケアブランドということもあり、会見では１０代からの肌遍歴を振り返った。１３歳の「デビューする少し前」の写真を見せると、「あまり毎日メークすることもなく普通の中学生だった」と振り返った。「夏休み中にモーニング娘。になってデビューし