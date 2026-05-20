商品が散乱する鹿児島県与論町内のスーパー＝20日午後0時30分ごろ（住民提供）20日午前11時46分ごろ、鹿児島県の与論島で震度5強の地震があった。気象庁によると、震源は沖縄本島近海で震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.9と推定される。津波の心配はない。気象庁は記者会見を開き、約1週間、特に今後2〜3日の間、同程度の地震に注意するよう呼びかけた。鹿児島県与論町や県警によると、午後0時20分時