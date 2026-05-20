韓国訪問を終え、羽田空港に到着した高市首相＝20日午後高市早苗首相は20日、韓国の慶尚北道安東訪問を終え、政府専用機で羽田空港に帰国した。19日の李在明大統領との会談では、中東情勢を受け、日韓間で原油や石油製品、液化天然ガス（LNG）の相互融通などの協力を強化。インド太平洋地域では石油備蓄を含むエネルギー供給の安定化に取り組むと確認した。日韓で新たに設置する「産業・通商政策対話」を通じ、具体策を協議す