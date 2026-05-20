夏の「暑さ対策グッズ」は、早めにGETしておくのがおすすめ。今回は【3COINS（スリーコインズ）】で買える新作グッズをピックアップしました。夏が快適になりそうなアイテムを集めたので、お買い物の参考にしてみてください。 子ども用の暑さ対策グッズ 夏のお出かけはお子さんの暑さ対策も必要不可欠。そんなときにおすすめなのが、こちらの「水で冷やすネッククーラー」です。水に濡らすだけで冷た