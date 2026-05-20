『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』のゲスト声優として、梶裕貴、遠藤綾、下野紘、水瀬いのり、咲野俊介、小松未可子、佐藤せつじの出演が発表された。しんのすけたちの大冒険に登場する、個性豊かな妖怪たちを演じる。【写真】梶裕貴ら豪華声優陣が演じる個性豊かな妖怪たち（7枚）『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの33作目となる本作は、野原家と愉快な妖怪たちが出会う不思議な夏の大冒険を描