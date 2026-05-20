子どもの足音など生活音に配慮し、防音対策や時間帯にも気をつけて暮らしていたにもかかわらず、隣人から理不尽な苦情を受け続けた知人のA子。話し合いで解決できず悩んだ末に管理会社へ相談してみると……？ 冷静な対応が状況を変えた出来事です。 「静かに暮らすため」に徹底していたこと 夫と1歳の息子と暮らすために、私は3階建ての静かなアパートへ引っ越しました。内見の時点で壁の厚さや周囲の環境を確認し