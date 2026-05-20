メ～テレ（名古屋テレビ） 9月から始まるアジア・アジアパラ競技大会に向け、会場となる岐阜市の競技場でテロ対応訓練が行われました。 20日の訓練はアジア・アジアパラ競技大会のサッカー会場となる岐阜メモリアルセンターで行われ、警察など約50人が参加しました。 訓練では、競技の開催中にホームページ上で「爆発物を設置した」と予告があり、観客に紛れて会場を訪れた不審者が爆発